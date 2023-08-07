



"Белые халаты” начнут забастовку, если правительство проигнорирует решение БАГАЦ

Группа "Белые халаты – медицинские работники за демократию" объявила, что ее члены откажутся выходить на работу в случае возникновения конституционного кризиса, вызванного отказом правительства выполнять решения БАГАЦа.



"Если правительство и его министры откажутся выполнять решения БАГАЦа или прикажут государственным служащим действовать вразрез с решениями суда, то это – преступный диктаторский режим, которому нельзя подчиняться", – говорится в заявлении организации.



Члены группы первыми в медицинском сообществе выразили протест против судебной реформы. По мере приближения голосования в Кнессете по закону об “основании разумности" к протесту присоединились и другие, в том числе Израильская медицинская ассоциация.



"Белые халаты” возлагают всю вину на правительство в случае, если конституционный кризис приведет к забастовке медицинского персонала, что вызовет сбои в работе системы здравоохранения.



"Мы призываем Израильскую медицинскую ассоциацию, Гистадрут и всех граждан, компании и организации, лояльных к закону, заранее объявить, что конституционный кризис приведет к всеобщей забастовке в экономике до тех пор, пока премьер-министр и его министры не вернутся к соблюдению закона", – говорится в заявлении.