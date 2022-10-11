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Белорусскй диктатор подписал указ о личном подчинении ему КГБ
11.10.2022 04:35 Евгения Маркова

Белорусскй диктатор подписал указ о личном подчинении ему КГБ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указ об изменении положения органов государственной безопасности страны, которые теперь подчинены исключительно и лично ему. Как сообщает Радио Свобода, в указе он называет такую ​​реорганизацию "улучшением".

Ранее КГБ подчинялся также правительству страны и Совету безопасности.

Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

Относительно структуры существует множество свидетельств о ее деятельности как репрессивного органа, а также о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.

 

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