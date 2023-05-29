



Белгородский губернатор: Присоединение Харьковской области устранит обстрелы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов региона с украинской стороны могло бы стать присоединение Харьковской области. Так, пишет РБК, Гладков в эфире телеканала “Россия 24” ответил на вопрос, что нужно сделать для безопасности региона.



“Харьков присоединить к Белгородской области”, – сказал Гладков. “Вы верите в эту возможность?, – спросил корреспондент. “Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области – Харьковская область”, – повторил губернатор.



Гладков в интервью “России 24” также заявил, что Белгородская область не только регулярно подвергается обстрелам, но на ее территорию из Украины заходят “диверсионно-разведывательные группы” (ДРГ).



“Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому, не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ”, – заявил Гладков.



Ранее представители властей Белгородской области несколько раз заявляли о предотвращенных попытках проникновения “диверсантов”. 22 мая власти Белгородской области заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла “диверсионно-разведывательная группа ВСУ”.



Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. На следующий день Минобороны РФ отчиталось, что российские военные “заблокировали и разгромили украинских диверсантов”. Ответственность за произошедшее взяли на себя легион “Свобода России” и “Русский добровольческий корпус” – формирования, воюющие на стороне ВСУ.