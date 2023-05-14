Новости » Политика
Бельгия отдала многомиллионные российские активы для помощи Украине
14.05.2023 12:27 Раиса Вовк

Бельгия отдала многомиллионные российские активы для помощи Украине

Бельгия использует 101 млн долларов, полученных в виде налогов с замороженных активов России. Вся сумма уйдет на помощь Украине, пишет The Guardian.

Отмечается, что половина суммы будет использована для поставки военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы.

Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку, будущую реконструкцию Украины и усиление дипломатического присутствия Бельгии в стране.

Напомним, общая сумма находящихся в Швейцарии замороженных активов Центробанка России составляет почти 8,3 млрд долларов.

Тем временем Международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, будет представлен на саммите Совета Европы 16-17 мая. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы