



Бельгия отдала многомиллионные российские активы для помощи Украине

Бельгия использует 101 млн долларов, полученных в виде налогов с замороженных активов России. Вся сумма уйдет на помощь Украине, пишет The Guardian.



Отмечается, что половина суммы будет использована для поставки военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы.



Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку, будущую реконструкцию Украины и усиление дипломатического присутствия Бельгии в стране.



Напомним, общая сумма находящихся в Швейцарии замороженных активов Центробанка России составляет почти 8,3 млрд долларов.



Тем временем Международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, будет представлен на саммите Совета Европы 16-17 мая.