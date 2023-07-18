



Бельгия, Нидерланды и Люксембург передадут Украине бронетранспортеры M113

Бельгия, Нидерланды и Люксембург объявили о совместной инициативе по предоставлению Украине в ближайшее время бронетранспортеров М113.



"Мы подтверждаем нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ответ на продолжающуюся неприемлемую российскую агрессию. С самого начала мы объединили наши усилия, чтобы оказать существенную международную поддержку Украине сейчас и в долгосрочной перспективе. Бельгия, Люксембург и Нидерланды (БЕНИЛЮКС) в настоящее время согласовали инициативу, финансируемую совместными усилиями, чтобы обеспечить отремонтированные M113 из промышленных запасов", - отмечается в совместном заявлении министров обороны Бельгии, Люксембурга и Нидерландов.



Известно, что в ближайшие месяцы Украина получит несколько бронетранспортеров (БТР) M113, оснащенных дистанционно управляемой системой вооружения и оснащенных установкой для пулемета калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Также будет доставлен "пакет запасных частей".



Справка. M113 - это гусеничная машина, используемая многими иностранными государствами, и мощный бронетранспортер, используемый для перевозки солдат из одной точки в другую в боевых условиях.