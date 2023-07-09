



"Белая ночь" Йоава Галанта

Тысячи людей провели сегодня ночью, 10 июля, демонстрацию у дома министра обороны Йоава Галанта в мошаве Амикам на севере Израиля. Протестующие прибыли на место вчера около 22:00, в рамках акции протеста "Белая ночь", которая продолжалась до раннего утра. Начиная с полуночи, въезд в Амикам был перекрыт, что привело к огромным пробкам на дорогах.



Среди участников демонстрации сегодня ночью были резервисты из организации "Братья по оружию", а также бывший министр обороны и начальник Генштаба Боги Яалон и бывший глава ШАБАКа Ами Аялон. Бывшие офицеры ЦАХАЛа, из друзской общины также пришли на демонстрацию и размахивали флагом общины. Амир Ханифо, один из лидеров протеста в друзской общине, сказал: "Мы столкнулись с крайней мессианской диктатурой. Бен -Гвир, каханист и деревенщина, диктует политику полиции. Протест друзов вызван глубокой болью перед лицом расистского и враждебного правительства".



Организация протеста "Братья по оружию", один из инициаторов сегодняшней демонстрации, призвала Галанта а не поддерживать продолжение правовой реформы "Вы - наш непосредственный командир, вы занимаете высшую должность в сфере безопасности в Государстве Израиль, которая заключается в том, чтобы защищать нас от внешних и внутренних угроз. Вы в голос заявили, что государственный переворот - это опасность - немедленная, ясная и ощутимая угроза для безопасности страны. Вы несете ответственность, как вы можете это допустить?"





Бывший министр обороны Буги Яалон выступил перед домом Галанта: "Мы мобилизованы против внутренней угрозы - правительства, которое действует злонамеренно. Мне стыдно за вас, Галант, очень стыдно. Я знаю Нира Барката и Ави Дихтера, которые были под моим началом - как вам не стыдно за то, что вы до сих пор не остановили Нетаниягу? Вы обрекаете страну на крах!".





Яалон также обратился к общественности, пояснив: "Перекресток, на котором сегодня находится Государство Израиль, имеет решающее значение для его будущего. С одной стороны, есть те, кто выступает за еврейский и демократический Израиль, кто отстаивает Декларацию независимости. С другой стороны, есть радикальные, мессианские элементы, которые хотят превратить Израиль в коррумпированное государство. Мы не уступим!"



Выступил также бывший глава ШАБАКа Ами Аялон - и обратился к Галанту: "Я пришел, чтобы поговорить с Йоавом, потому что я говорю с ним уже 27 недель, а он не слушает. Может быть, сегодня он поймет". Раскол глубже, чем когда-либо, и государственный переворот уничтожит народную армию. Я писал вам раньше, потому что надеялся, что вы тот самый храбрый командир, которого я назначил командовать флотилией. Вы обязаны своей службой нам и сотням тысяч людей, вышедших на улицы. Вы предпочли верность безопасности Израиля верности Нетаниягу, и мы ожидаем, что вы сделаете это снова".