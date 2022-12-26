



Беларусь заявила о готовности российских ракетных комплексов “Искандер” и С-400

Тактические ракетные комплексы “Искандер” и зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Россия перебросила в Беларусь, полностью готовы к выполнению поставленных перед ними задач, заявил в воскресенье представитель Минобороны Беларуси.



“Наши военнослужащие, экипажи полностью прошли подготовку в совместных центрах боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь”, — заявил начальник Главного управления идеологии министерства Леонид Касинский в Telegram. “Эти виды вооружения сегодня несут боевое дежурство и полностью готовы к выполнению задач по прямому назначению”.



Касинский также сообщил, что военные самолеты страны были переоборудованы для перевозки “специальных авиационных боеприпасов”.

Неизвестно, сколько систем “Искандер”, способных нести ядерное оружие, было переброшено в Беларусь после того, как в июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва поставит Минску их и системы ПВО.



Эта новость появилась на фоне усиливающегося давления Москвы на Минск с целью помочь его вторжению в Украину.



Российские силы использовали Беларусь в качестве стартовой площадки для своего неудавшегося нападения на украинскую столицу Киев в феврале, и в последние месяцы наблюдается нарастающая активность российских и белорусских военных.



“Искандер-М”, мобильный управляемый ракетный комплекс, получивший код НАТО “SS-26 Stone”, пришел на смену советскому “Скаду”. Две его управляемые ракеты имеют дальность действия до 500 километров и могут нести обычные или ядерные боеголовки.



Система С-400 — это российская мобильная система перехвата зенитных ракет ЗРК, способная поражать самолеты, БПЛА, крылатые ракеты и обладающая способностью противоракетной обороны.

