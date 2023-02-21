



Беларусь заявила, что ВСУ угрожают ее безопасности, сосредоточив силы на границе

Беларусь заявила во вторник, что у ее границы сосредоточена значительная группировка украинских войск, и предупредила, что это представляет угрозу ее безопасности.



"В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Вероятность вооруженных провокаций, которые могут перерасти в пограничные инциденты, уже давно высока", — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

