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Беларусь заявила, что ВСУ угрожают ее безопасности, сосредоточив силы на границе
21.02.2023 11:20 Евгения Маркова

Беларусь заявила, что ВСУ угрожают ее безопасности, сосредоточив силы на границе

Беларусь заявила во вторник, что у ее границы сосредоточена значительная группировка украинских войск, и предупредила, что это представляет угрозу ее безопасности.

"В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Вероятность вооруженных провокаций, которые могут перерасти в пограничные инциденты, уже давно высока", — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
 

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