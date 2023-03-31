



Беларусь в ООН призвала США вывести ядерное оружие из ЕС и Турции

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совбеза организации обратился с призывом к администрации Байдена вывести американское ядерное вооружение из Турции и стран Европы.

“Мы призываем Украину требовать от НАТО прекратить практику совместных ядерных миссий”, – заявил постпред Белоруссии при ООН.

Представитель режима Лукашенко также потребовал от Соединенных Штатов вывести их ядерное оружие из Бельгии, Германии, Нидерландов и Турции.

По его словам, согласно терминологии Украины и ряда западных стран, вышеназванные государства “должны считаться оккупированными территориями или странами-заложниками”.



Ранее Беларусь в ООН предложила внести поправки в проект резолюции в Генеральную ассамблею ООН с призывом к западным государствам воздержаться от отправки вооружений ВСУ.



Делегация Минска предложила внести две поправки. Первая поправка предлагала убрать требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Белорусы предложили сохранить “призыв к прекращению боевых действий”.



Вторая поправка предлагала добавить предложение "начать мирные переговоры". Минск также предложил, чтобы Генеральная Ассамблея ООН добавила пункт, призывающий страны-члены воздержаться от отправки оружия жертве агрессии.