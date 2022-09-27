



Беларусь уже готовится принимать военные эшелоны из России

Беларусь может готовиться к приему военных эшелонов с территории России. В настоящее время продолжается активная подготовка железной дороги.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" и Telegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".



"Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов со стороны РФ", - говорится в сообщении.



По информации этих двух источников, в настоящее время в Беларуси проходит:

проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);

проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;

разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.

Красное (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1)

Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4)

Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" предполагает, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из России.Указано, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы:Следует отметить, что в феврале Россия использовала именно территорию Беларуси для попытки захватить Киев. Белорусский режим разрешил Кремлю оккупировать северные области нашей страны.Напомним, недавно глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь пока якобы "не будет размещать военные базы РФ на своей территории" и в то же время не прекращает военные учения на границе с Украиной.