Беларусь уже готовится принимать военные эшелоны из России
Беларусь может готовиться к приему военных эшелонов с территории России. В настоящее время продолжается активная подготовка железной дороги.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" и Telegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси".
"Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов со стороны РФ", - говорится в сообщении.
По информации этих двух источников, в настоящее время в Беларуси проходит:
- проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);
- проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
- закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;
- разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.
Указано, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы:
- Красное (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1)
- Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4)
- Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)
Напомним, недавно глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь пока якобы "не будет размещать военные базы РФ на своей территории" и в то же время не прекращает военные учения на границе с Украиной.