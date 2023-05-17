



Беларусь: У нас нет ядерного оружия из РФ – это было только заявление

На территории Беларуси еще не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России. Об этом в ООН заявил постоянный представитель Беларуси Валентин Рыбаков.



"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", – сказал Рыбаков.



По словам посла, если какое-либо решение в этой сфере будет принято, это будет "решение правительства Беларуси, а не какого-либо другого государства".



25 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на территории страны.