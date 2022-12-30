



Беларусь решила обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты

В Минобороны Беларуси заявили, что упавшая вчера в Брестской области ракета якобы может быть "умышленной провокацией Украины". Это, по версии белорусского режима, рассматривается как одна из версий. Об этом заявил начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев.



По его словам, всего Минск рассматривает две версии событий.



"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена прилетевшая с украинской стороны цель. За этим инцидентом остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины", - заявил Казанцев.



Напомним, вчера, 29 декабря во время массированной ракетной атаки россиян по мирным городам Украины, в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, якобы выпущенная из Украины.



Сначала там рассматривали две версии: залет ракеты в Беларусь, аналогичный недавнему инциденту в Польше, или же ракета была сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.



В свою очередь Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси.



Там отрицают заявления Минска о том, что на территории Беларуси якобы упала именно украинская ракета и напомнили, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.



Добавим, что Министерство обороны Украины уже также отреагировало на инцидент, там заявили, что готовы к созданию международной комиссии для расследования.