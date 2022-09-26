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Беларусь против размещения военных баз РФ на своей территории
26.09.2022 13:55 Алина Груднева

Беларусь против размещения военных баз РФ на своей территории

Беларусь выступила против размещения российских военных баз на своей территории.

 
Об этом сообщил глава МИД республики Владимир Макей.
 
"На данный момент, с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в этом случае российских военных баз на территории Беларуси", – подчеркнул он.
 
Макей не исключает того, что это может произойти в будущем.

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