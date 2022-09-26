



Беларусь против размещения военных баз РФ на своей территории

Беларусь выступила против размещения российских военных баз на своей территории.

Об этом сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

"На данный момент, с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в этом случае российских военных баз на территории Беларуси", – подчеркнул он.

Макей не исключает того, что это может произойти в будущем.