Беларусь против размещения военных баз РФ на своей территории
Беларусь выступила против размещения российских военных баз на своей территории.
Об этом сообщил глава МИД республики Владимир Макей.
"На данный момент, с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в этом случае российских военных баз на территории Беларуси", – подчеркнул он.
Макей не исключает того, что это может произойти в будущем.