



Беларусь продолжают "накачивать" российской военной техникой

В пятницу, 6 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники. Большая часть из них отмечена свастикой "Z". Об этом сообщает Минобороны Беларуси.



По данным белорусского ведомства, техника прибывает "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства".



Тем временем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларусь перебросили не менее 50 единиц техники. Примечательно, что на многих грузовиках присутствует опознавательный символ "Z".



По данным мониторщиков, эшелон состоит из около 43-х КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин заметили номера с 44-м регионом РФ - это Западный военный округ.



Эшелон с техникой, как утверждает мониторинговая группа, прибыл в Барановичи.



Напомним, вчера в Минобороны Беларуси сообщили, что на территории страны продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Кроме того, там анонсировали авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.



Также, по данным мониторинговой группы, вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.