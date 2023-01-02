



Беларусь продлила совместные учения с российской армией

Министерство обороны Беларуси продлило совместные с российской армией учения. Они будут продолжаться как минимум до 8 января. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



Так, 24-25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах "Осиповичский" и "Доманово".



В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:



27 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 07.01;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 06.01;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 06.01;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 07.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 08.01;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.



Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси длятся с 29 апреля, то есть уже 36 недель.



"Беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.