



Беларусь передала России более 130 тысяч тонн боеприпасов за год

Сообщество железнодорожников Беларуси опубликовало данные по вывозу боеприпасов с территории Беларуси в РФ и на временно оккупированные территории Украины за год с января 2022 по февраль 2023 года. Из этих данных выходит, что за год режим Лукашенко передал РФ 131 582 тонны боеприпасов.



Объём вывоза боеприпасов за 13 месяцев (январь 2022 – январь 2023) составил 131 582 тонны. Таким образом, в среднем за месяц вывозилось примерно 10121 тонна. До начала полномасштабного вторжения Путина в Украину объемы были в десятки раз меньше и начали расти сразу же после 24 февраля. В январе и феврале 2022 года в РФ было вывезено 203 тонны, а уже в марте 2022 г. в 12,5 раз больше – 2 558 тонн. Уже в апреле 2022 года, был достигнут пик по объемам вывоза боеприпасов в РФ за весь анализируемый период – 29 741 тонна за месяц. Вторым месяцем по объемам стал январь 2023 года – 24 421 тонна.



Крупнейшие поставки за анализируемый период проходили с 9-й железнодорожных станций на территории Беларуси. Больше всего снарядов вывезли с:

43–го арсенала ракет и боеприпасов (ЖД-станция Добруш) – 33 032 тонны

46-го арсенала ракет и боеприпасов (ЖД-станция Бронная Гора) – 28 507 тонн

1405-я артиллерийской базы (ЖД-станция Осиповичи-1) – 25 237 тонн

Снаряды, переданные режимом Лукашенко РФ, вывозились не только на территорию РФ, но и напрямую на временно оккупированные территории Украины, включая Крым, а также в приграничье с Грузией.



Станции, куда было доставлено наибольшее число, следующие:

Брянск-Льговский (Брянская область) – 25 022 тонны

Тихонький (Краснодарский край) – 11 344 тонны

Алексеевка (Белгородская область) – 10 513 тонн.

Напрямую в Крым снаряды доставлялись на станции:

Кировская (3 335 т.),

Солёное Озеро (3 852 т.),

Джанкой (561 т.)

Армянск (1 800 т.).

Также стоит отметить, что 7 768 тонн боеприпасов было доставлено на станцию Луковский (Моздокский район, республика Северная Осетия), которая находится в 110 км от границы с Грузией.



Как уже было сказано выше, больше всего боеприпасов было отправлено со станции Добруш (Гомельская область), рядом с которой находится 43–й арсенал ракет и боеприпасов. За год из Добруша в РФ были отправлены рекордные 33 032 тонны. Оттуда боеприпасы везли и в Крым, и во Владимирскую область, и в приграничье с оккупированными Донецком и Луганском, и за 110 км от Грузии.



Больше всего боеприпасов со ст. Добруш вывезли на ст. Палатовка (Ливенка, Белгородская обл), которая расположена в 40 км от границы с Украиной.

Приведенные данные свидетельствуют о масштабах вовлечения режима Лукашенко в войну на стороне Путина.



Это ещё одно доказательство соучастия Лукашенко в агрессии против Украины наряду с предоставлением полигонов для обучения мобилизованных ВС РФ, ракетными ударами с территории Беларуси и вторжением ВС РФ с территории Беларуси в феврале 2022 года.