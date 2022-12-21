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Беларусь ограничила въезд в районы на границе с Украиной
21.12.2022 10:10 Раиса Вовк

Беларусь ограничила въезд в районы на границе с Украиной

Беларусь ограничила въезд в приграничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает "Белта".

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

Ограничения якобы не распространяются на физических лиц, которые въезжают в приграничную полому для служебных обязанностей, к месту жительства и к родственникам.

Стоит отметить, что именно эти районы были задействованы в наступлении российских войск на Киевскую и Черниговскую области 24 февраля. 

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