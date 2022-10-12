



Беларусь: нет необходимости в присутствии наблюдателей на границе с Украиной

В Беларуси ответили на требование президента Украины Владимира Зеленского разместить на уровне G7 международную миссию на границе.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь Cовбеза Беларуси Александр Вольфович.

Он сказал, что не видит необходимости присутствия миссии наблюдателей на украино-белорусской границе.

"Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать", - подчеркнул он.