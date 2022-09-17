



Беларусь не готова к масштабному наступлению: Лукашенко продлили учения

В Беларуси учения ВС РБ продлены как минимум до 24 сентября. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.



18 сентября станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 17 сентября.



Продление учений на белоруских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:



227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 24.09;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 23.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 23.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.09;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.



Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 21 неделю.



"Белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНИАН, в Беларуси на военных учениях начали проверять снятую с хранения технику.