



Беларусь назвала переброску войск на границу с Украиной "обороной"

Силы Беларуси сгруппировались с российскими войсками на своих границах в качестве "оборонительной меры".

Об этом сообщает минобороны республики.

"Все проводимые в настоящее время мероприятия направлены на то, чтобы адекватно реагировать на действия вблизи наших границ", — сказано в сообщении.

Александр Лукашенко заявил в понедельник, 10 октября, что он приказал разместить войска вместе с российскими возле украинской границы в ответ на то, что, по его словам, было "явной угрозой" для Беларуси со стороны Киева и его сторонников на Западе.