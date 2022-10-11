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Беларусь назвала переброску войск на границу с Украиной "обороной"
11.10.2022 12:50 Алина Груднева

Беларусь назвала переброску войск на границу с Украиной "обороной"

Силы Беларуси сгруппировались с российскими войсками на своих границах в качестве "оборонительной меры".

 
Об этом сообщает минобороны республики.
 
"Все проводимые в настоящее время мероприятия направлены на то, чтобы адекватно реагировать на действия вблизи наших границ", — сказано в сообщении.
 
Александр Лукашенко заявил в понедельник, 10 октября, что он приказал разместить войска вместе с российскими возле украинской границы в ответ на то, что, по его словам, было "явной угрозой" для Беларуси со стороны Киева и его сторонников на Западе.

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