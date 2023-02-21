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Беларусь направила колонны с военной техникой к границе с Литвой
21.02.2023 11:10 Раиса Вовк

Беларусь направила колонны с военной техникой к границе с Литвой

Четыре колонны с военной техникой Беларуси отправились из Минска в сторону границы с Литвой. Речь идет об около 74 единицах. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"МО РБ заявило, что в рамках проверки боеспособности ВС РБ одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район", - сообщают наблюдатели.

Хотя Минобороны Беларуси не называет конкретную воинскую часть, по данным "Гаюна", речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, дислоцирующемся в микрорайоне Уручье, Минск.

"Сегодня ночью подразделения 120-й бригады выдвинулись не менее чем четырьмя колоннами в сопровождении ВАИ, общее количество техники около 74 единиц", - говорится в сообщении.

По информации наблюдателей, среди техники было замечено:

  • БМП - 35 единиц
  • "Урал" (КУНГ и тентованные) - 21 единица
  • УАЗ - 2-3 ед.
  • КамАЗ - 8 ед.
  • Бензовоз - 2 ед.
  • Кран и грузовой манипулятор
"Колонны прошли МКАД и дальше на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и г. Ошмяны", - добавляют наблюдатели.

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