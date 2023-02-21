



Беларусь направила колонны с военной техникой к границе с Литвой

Четыре колонны с военной техникой Беларуси отправились из Минска в сторону границы с Литвой. Речь идет об около 74 единицах. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



"МО РБ заявило, что в рамках проверки боеспособности ВС РБ одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район", - сообщают наблюдатели.



Хотя Минобороны Беларуси не называет конкретную воинскую часть, по данным "Гаюна", речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, дислоцирующемся в микрорайоне Уручье, Минск.



"Сегодня ночью подразделения 120-й бригады выдвинулись не менее чем четырьмя колоннами в сопровождении ВАИ, общее количество техники около 74 единиц", - говорится в сообщении.



По информации наблюдателей, среди техники было замечено:

БМП - 35 единиц

"Урал" (КУНГ и тентованные) - 21 единица

УАЗ - 2-3 ед.

КамАЗ - 8 ед.

Бензовоз - 2 ед.

Кран и грузовой манипулятор

"Колонны прошли МКАД и дальше на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и г. Ошмяны", - добавляют наблюдатели.