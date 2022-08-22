



Беларусь будет восстанавливать и ремонтировать истребители для России

Российская авиационная техника будет отремонтирована и восстановлена ​​специалистами Минобороны Беларуси для участия в российско-украинской войне, согласно заявлениям украинского разведывательного управления (ГУР), сделанным в субботу. Утверждается, что Беларусь и Россия подписали новый контракт об обслуживании авиационной техники.



ГУР сообщает, что работники 558-го авиаремонтного завода регулярно ездят в командировки в Московскую область, где занимаются расконсервацией самолетов типа МиГ-29 и подготовкой их для войны в Украине/



Старые МиГи должны заменить потерянные за время войны самолеты. Однако, по утверждениям украинцев, этот план столкнулся с трудностями из-за коррупции и плохого состояния оборудования.



По данным Минобороны Украины, российские военные также занялись восстановлением захваченной украинской военной техники.



