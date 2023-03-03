



Беларусь бросила за решетку нобелевского лауреата

В Беларуси приговорили к 10 годам лишения свободы нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.



Соответствующий приговор был вынесен в пятницу, 3 марта.



Руководителя правозащитного центра "Весна" признали виновным в "контрабанде и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".



По этому делу также проходил его заместитель - вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH) Валентин Стефанович, а также юрист "Весны" Владимир Лабкович и член правозащитного центра Дмитрий Соловьев. Им дали девять, семь и восемь лет тюрьмы соответственно.



"Позиция прокуратуры по делу четверых наших друзей и соратников - это воплощение беззакония белорусской власти. Тюремные сроки и штрафы, драконовские даже по меркам глубоко скомпрометировавшей себя белорусской юстиции, - это мучительное испытание для подсудимых и их семей. Эта постыдная практика репрессий в отношении правозащитников требует решительных действий со стороны ключевых международных акторов", - сказал член правления "Весны" Павел Сапелко.

