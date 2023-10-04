



Беглая журналистка Овсянникова заочно приговорена в РФ: что ей светит

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном приговоре бывшей сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой по делу о "фейках" про ВС РФ.



По данным "Медиазоны", беглая журналистка приговорена к 8,5 годам колонии общего режима.



Овсянникову признали виновной в распространении "фейков" о армии РФ из-за политической ненависти. Накануне московская прокуратура запросила для журналистки 9,5 лет тюрьмы.



Напомним, что скандал в РФ вокруг Овсянниковой разгорелся в марте 2022 года, когда она появилась в эфире "Первого" с антивоенным плакатом: "Остановите войну", "Вам лгут". Ее трижды штрафовали по статье о "дискредитации" ВС РФ. В августе за одиночный пикет, на который он вышла с плакатом "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились", ее отправили под домашний арест. Журналистка оттуда сбежала с семьей в неизвестную европейскую страну.