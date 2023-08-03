



Бедуины: закон о борьбе с полигамией - культурный апартеид



Представители израильской бедуинской общины подвергли критике недавно принятый закон об отказе в предоставлении дополнительных земельных участков полигамным семьям, назвав этот шаг "культурным апартеидом".



Закон, предложенный министром социального равенства Амихаем Шикли и министром юстиции Яривом Левиным для борьбы с многоженством, предусматривает выделение семьям только одного земельного участка независимо от количества жен.



"Это противоречит принципу демократии", - сказал в интервью газете "Маарив" один из израильских бедуинов.



"Неудивительно, что нынешнее правительство борется с миллионами граждан, которые выступают против нанесения ущерба демократии законодательством, наносящим вред судам. Тем более таково его отношение к арабским гражданам, и особенно к бедуинам в Негеве, под крики: 'Бедуины захватывают израильскую землю'. От этого страдают сотни семей в Негеве. И однажды они узнают, что это решение породило преступников, потому что у них не будет крыши над головой".



Другой бедуин сказал "Маариву": "Это культурный апартеид, который не пройдет ни в одном демократическом режиме мира. Только в Израиле. Законы носят личный характер и зависят от культуры. Для какого зловещего режима это подходит? Это религиозная война и культурное принуждение, коллективное наказание, которое в конечном итоге вредит самим женщинам. Это форма контроля рождаемости против культурного этнического меньшинства. Закон приведет к тому, что еще больше женщин окажутся в нищете. Несомненно и то, что закон не снизит уровень полигамии даже на полпроцента".

