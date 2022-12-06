



Бедуину дали год за многоженство

Ходатайство прокуратуры было удовлетворено, и суд приговорил к году тюремного заключения жителя Негева, который женился на двух женщинах. Это самое суровое наказание, назначенное за нарушение брака. Судья объяснил: "Подобные правонарушения порождают бедность, эксплуатацию и преступность".



5 декабря й суд Беэр-Шевы приговорил к 12 месяцам тюремного заключения 36-летнего Мусу Азазму из Мисгав-Шалом в Негеве, осужденного в прошлом году за многоженство. Согласно обвинительному заключению, предъявленному ему в 2018 году, Азазма предложил 24-летней молодой женщине выйти за него замуж годом ранее и даже заключил с ней брачный контракт, несмотря на то, что был женат на другой женщине. Вместе со своей второй женой он обратился в шариатский суд, чтобы утвердить законную силу их брака.



Это самый суровый приговор, вынесенный за данное преступление, поскольку прокуратура Южного округа предлагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 18 месяцев. Судья Рон Солкин отметил в приговоре, что "помимо вреда достоинству женщины и возможности продвижения равноправия - суть этих правонарушений заключается в распространении бедности, эксплуатации и преступности. Сочетающихся в современном обществе. "



Первая жена Азазма заявила, что он сообщил ей, что намерен жениться на другой женщине, но ее желания не имеют значения в этом отношении, и даже если бы она была против - он женился бы. С другой стороны, он утверждал, что развелся со своей первой женой, но отметил, что у него "проблемы с памятью" и поэтому он не помнит, когда был подписан развод. Он также рассказал суду, что два его брата женаты на двух женщинах, и он не понимает: "Почему я?"



После того как преступления, связанные с многоженством и не преследовались в Южном округе около семи десятилетий с момента создания государства, бывший генеральный прокурор Йехуда Вайнштейн дал указание усилить правоприменение в отношении многоженства. Это указание в итоге было принято в 2017 году, в нем говорилось, что закон должен применяться к полигамным семьям, в которых брак был заключен с января того года.