Пост ЦАХАЛа подвергся обстрелу
Новости » Политика
Бедуинские гангстеры опубликовали расценки на расстрелы и поджоги
30.08.2023 07:19 Аркадий Бочаровский

Бедуинские гангстеры опубликовали расценки на расстрелы и поджоги


Гангстеры-бедуины из Тель-Шевы опубликовали в социальной сети TikTok прейскурант на расстрел людей, поджоги автомобилей и избиения. Прейскурант выставлен на всеобщее обозрение с целью запугивания жителей юга Израиля.

В сообщении, опубликованном в TikTok молодого человека из известной семьи из Тель-Шевы, можно увидеть этот “прайс-лист “ с разделом для расстрела людей. Прейскурант виден всем и предназначен для вербовки молодых людей для участия в клановых войнах в регионе.

Поджог автомобиля - две тысячи шекелей
Стрельба по дому - одна тысяча двести шекелей
Стрельба в ноги - десять тысяч шекелей
Стрельба в верхнюю часть тела - тридцать пять тысяч шекелей

14-й канал израильского ТВ сообщил, что речь преступники вышли на “новый уровень” , который заставил полицию создать специальное подразделение, которое будет пытаться найти этих преступников на TikTok и привлечь их к ответственности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы