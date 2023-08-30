



Бедуинские гангстеры опубликовали расценки на расстрелы и поджоги



Гангстеры-бедуины из Тель-Шевы опубликовали в социальной сети TikTok прейскурант на расстрел людей, поджоги автомобилей и избиения. Прейскурант выставлен на всеобщее обозрение с целью запугивания жителей юга Израиля.



В сообщении, опубликованном в TikTok молодого человека из известной семьи из Тель-Шевы, можно увидеть этот “прайс-лист “ с разделом для расстрела людей. Прейскурант виден всем и предназначен для вербовки молодых людей для участия в клановых войнах в регионе.



Поджог автомобиля - две тысячи шекелей

Стрельба по дому - одна тысяча двести шекелей

Стрельба в ноги - десять тысяч шекелей

Стрельба в верхнюю часть тела - тридцать пять тысяч шекелей



14-й канал израильского ТВ сообщил, что речь преступники вышли на “новый уровень” , который заставил полицию создать специальное подразделение, которое будет пытаться найти этих преступников на TikTok и привлечь их к ответственности.