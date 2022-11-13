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"Бецалель Смотрич - следующий министр обороны Государства Израиль"
13.11.2022 13:21 Аркадий Бочаровский

"Бецалель Смотрич - следующий министр обороны Государства Израиль"

Под таким заголовком известный израильский журналист Амит Сегаль опубликовал информацию о требованиях партии религиозных сионистов в рамках коалиционных переговоров.

Религиозные сионисты требует посты министра обороны, министра просвещения и министра по делам религий. Партия также требует заключить развернутое коалиционное соглашение, включая реформу правовой системы, обеспечение личной безопасности граждан, и укрепление еврейской идентичности страны.
 

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