



"Бецалель Смотрич - следующий министр обороны Государства Израиль"

Под таким заголовком известный израильский журналист Амит Сегаль опубликовал информацию о требованиях партии религиозных сионистов в рамках коалиционных переговоров.



Религиозные сионисты требует посты министра обороны, министра просвещения и министра по делам религий. Партия также требует заключить развернутое коалиционное соглашение, включая реформу правовой системы, обеспечение личной безопасности граждан, и укрепление еврейской идентичности страны.

