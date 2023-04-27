



BDS причиняет вред палестинцам, а также евреям диаспоры, - мнение

Движение “Бойкот, отчуждение и санкции” (BDS), организация, популярная в западном мире, направлена на оказание политического и экономического давления на правительство Израиля, чтобы побудить государство изменить свою политику и предполагаемые преступления против палестинцев. За последнее десятилетие это движение приобрело огромную популярность, пишет cтудент юридического факультета Монреальского университета Ширель Амзалаг в своей статье в jpost.



По его мнению, движение BDS далеко не достигает своих целей и в конечном итоге ухудшает условия жизни арабов-израильтян и палестинцев.



BDS преследует сам объект движения, а также евреев в диаспоре. Что еще более важно, поскольку движение BDS подвергает Израиль осуждению и осуждению, оно по своей сути является антисемитским, а его усилия, направленные на ликвидацию еврейского государства, полны ненависти к евреям.

BDS в первую очередь стремится оказать экономическое давление на Израиль, побуждая западные учреждения, такие как университеты, запрещать все израильские товары и товары, включая учебники и приглашенных лекторов. Однако у Израиля разнообразная и устойчивая экономика, способная противостоять внешнему давлению.



Точно так же BDS имеет контрпродуктивный эффект, поскольку он еще больше вызывает недовольство палестинцев, живущих на палестинских территориях, чрезмерно упрощая чрезвычайно тонкий вопрос, который уходит корнями на сотни лет назад в простой бинарный конфликт.



При этом тысячи палестинцев, работающих в материковом Израиле, несправедливо наказаны некоторыми последствиями BDS, несмотря на то, что они находятся в самом центре целей движения. В частности, палестинцы, живущие в Иудее, Самарии и Газе, стремятся к стабильному доходу, чтобы удовлетворять свои основные потребности.



Израиль предоставляет палестинцам хорошо оплачиваемую работу, позволяющую им зарабатывать на жизнь; однако усиление поддержки движения BDS может привести к экономическим трудностям в Израиле и сокращению компаний. Таким образом, вероятность увольнений (как для израильтян, так и для палестинцев) потенциально увеличивается, чему способствует движение BDS.



Примечательно, что палестинцы, работающие в Израиле и нанятые израильтянами, зарабатывают в среднем 95,49 канадских долларов в день. С другой стороны, палестинцы, работающие на Западном берегу и нанятые палестинцами, зарабатывают в среднем 45,14 канадских долларов, а те, кто работает в Газе, зарабатывают в среднем 38,47 канадских долларов в день.



Таким образом, работать на израильскую компанию в Израиле более чем в два раза выгоднее, поэтому палестинцы часто предпочитают уезжать на работу из родного города. BDS подвергает палестинцев меньшим шансам сохранить эти рабочие места с гораздо более высокой заработной платой, стремясь спровоцировать экономический кризис в Израиле.



Тем не менее, евреи диаспоры , без сомнения, являются самыми большими жертвами движения BDS. Несмотря на заявления движения BDS о том, что они не являются антисемитами и что евреи не являются их объектом, большинство активистов BDS проводят неуместную параллель между евреями и действиями израильского правительства.



В связи с этим часто наблюдается, что кампании BDS мешают еврейским студентам принимать участие в общественной жизни своего кампуса. В частности, протесты BDS часто нацелены на еврейские мероприятия и приглашенных ораторов.



Автор статьи считает, что эффективным способом достижения мира и примирения на Ближнем Востоке является поощрение диалога и единства с ненасильственной активностью. BDS — явно неэффективное движение, которое не оказывает желаемого воздействия.



Скорее, его последствия сказываются на палестинском народе, а также на евреях диаспоры. Этот недостаток восходит к самым корням этого движения, которое пытается замаскировать свою злонамеренную цель уничтожения еврейского государства борьбой за права палестинцев.



