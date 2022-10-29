



Bayraktar поступили на вооружение польской армии

Польша приступила к оснащению своей армии беспилотниками Bayraktar TB2.



Польская армия получила на вооружение первые ударные беспилотники Bayraktar ТВ2. Об этом рассказал министр обороны страны Мариуш Блащак.



Первые БПЛА прибыли на базу беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. Всего по контракту с турецкой компанией Польша должна получить четыре комплекса, в состав которых входят 24 беспилотника. Также Варшава закупила к ним мобильные станции управления, радары, симуляторы и запасные части.



Как сказал Блащак: "Это важный этап в модернизации ВС Польши. Начинаем процесс передачи комплексов Bayraktar военным подразделениям".



Он подчеркнул, что дроны были заказаны еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. А успешное использование ВСУ этих беспилотников лишь доказало их эффективность.



Турецкий разведывательный БПЛА Bayraktar ТВ2 относится к классу тактических средневысотных БПЛА с большой продолжительностью полета.



Длина аппарата 6,5 м, размах крыла 12 м, радиус действия 150 км, максимальная взлетная масса 650 кг, максимальная масса полезной нагрузки 50 кг. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания "Ротакс 912" мощностью 100 л. с. Максимальная скорость полета 222 км/ч, крейсерская - 130 км/ч, практический потолок 6 750 м.