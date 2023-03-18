



Башар Асад: США отправят в Украину исламских террористов

США планируют отправить исламских террористов из Сирии в Украину для помощи в войне против России , заявил президент Сирии Башар Асад российскому государственному СМИ РИА Новости.



В среду Асад впервые после украинско-российской войны встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить политические, экономические и военные отношения Сирии и России. РИА поговорило с Асадом после встречи о ситуации на Украине и присутствии США в Европе и на Ближнем Востоке. И интервьюер РИА, и Асад обвинили США в укрывательстве террористов и манипулировании войной в своих интересах.



“У нас нет доказательств, но это вполне ожидаемо”, – ответил Асад на вопрос, перебрасывают ли США боевиков в Украину.



По словам Асада, боевики, в вербовке которых он обвиняет США, являются “исламскими террористами”, которые прячутся за завесой религии. Хотя религиозные мотивы, связанные с войной в Украине, отсутствуют, глава Сирии настаивает на том, что он знает, что предполагаемые террористы находятся там, основываясь на видеороликах, которые он видел в Интернете.

“Судя по видео, циркулирующим в Интернете, они там присутствуют”, – сказал он. “Они не пошли туда из-за идеи джихада. Несомненно, что этих террористов кто-то направил, и, несомненно, это произошло под покровительством США и их агентов из западных стран”.

“Это типичная тема, которая возникает постоянно и не связана ни с Сирией, ни с Украиной, она связана с механизмом действий Америки и стран Запада в вопросе использования терроризма как агента в своих войнах. Естественно, есть террористаы, которых перебросили из других регионов, в том числе из Сирии, чтобы воевать с Россией на Украине", – добавил Асад.

РИА утверждает, что по данным Службы внешней разведки России, в июне ЦРУ завербовало из контролируемых курдами лагерей на северо-востоке Сирии для отправки в Украину 90 боевиков, а в январе – 60, включая нескольких членов “Аль-Каиды” и других джихадистских группировок, связанных с “Исламским государством”. Боевики были переброшены на американскую базу Аль-Танф в Сирии для прохождения формальной подготовки по совершению терактов по указанию американских военных против иностранных правительственных чиновников, военнослужащих и гражданских лиц.

На вопрос об отправке Америкой оружия террористам, выступающим против его режима, Асад ответил: “Это будет лишь малая часть того, что будет поступать этим террористическим группировкам непосредственно из Соединенных Штатов”.



“Соединенные Штаты предоставили им современные передовые ракеты ПВО; у террористов есть все спутники”, – продолжил он. “У них есть все, они являются альтернативой регулярной армии США и других стран-членов НАТО”.

Осуждая заметное присутствие Соединенных Штатов в Сирии, Асад сообщил, что предложил Путину увеличить в Сирии количество постоянных военных баз.