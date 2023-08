Башар Асад приказал сирийским военным “быть наготове” и отменил отпуска

Сирийские оппозиционные СМИ сообщили, что режим Башара Асада приказал всем офицерам и солдатам Сирийской арабской армии “быть наготове” и воздержаться от отпуска до дальнейшего уведомления. Об этом сообщило ISW.



Министерство обороны Сирии опровергло это утверждение, заявив, что интернет-источники “пытаются посеять хаос и повлиять на моральный дух нашей доблестной армии и нашего гордого народа, распространяя ложные новости и дезинформацию, связанную с нашими вооруженными силами”.



ISW ранее сообщал, что силы сирийского режима не в состоянии противостоять атакам боевиков на востоке Сирии. По данным агентства, неспособность режима обеспечить безопасность городских районов является символом низкого морального духа и дисциплины.



Кроме того, местный журналист в Дейр-эз-Зоре сообщил, что в августе 2023 года резко возросло количество дезертиров из из сирийской армии. ISW указывает, что Иран располагает значительными силами в восточной Сирии и получает выгоду от сил режима, охраняющих военные позиции от угроз вооруженных оппозиционных групп.

