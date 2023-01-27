



Барух Марзель: "Нетаниягу слабее Беннета и Лапида"

Известный правый активист Барух Марзель выступил с критикой в адрес правительства после того, как полиция заблокировала марш правых активистов к Дамасским воротам в Иерусалиме в четверг вечером.



Гнев Марзеля был обращен на премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, сообщает Jerusalem Post.



"Мы делаем это в течение двух месяцев каждый четверг, но вчера правительство уступило ХАМАСу и предотвратило это. На этой неделе ХАМАС призвал молодежь остановить это, и правительство уступило место после прибытия некоторых верующих", - заявил Барух Марзель.



По словам источников, Бен-Гвир просил не мешать маршу правых активистов, но Нетаниягу решил не допускать шагов, которые могут привести к эскалации.



"Это то, о чем Итамар Бен-Гвир думал еще полгода назад - что хватку на Дамасских воротах нужно усилить. Я участвовал в довольно многих маршах. Я был удивлен, они сказали, что разрешат мне маршировать. Я уверен, что Бен-Гвир имеет к этому отношение", - сказал Марзель.



Однако он уточнил, что у него нет проблем с Бен-Гвиром, и что его проблема связана с Нетаниягу.



"Он должен быть смелым. Нетаниягу слабее Беннета и Лапида", - заявил Барух Марзель.