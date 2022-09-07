



Бартер за дроны: Россия вооружает Иран истребителями Су-35

Иранские СМИ сообщают, что в Исламском государстве обсуждается закупка именно Су-35, а не более многофункционального Су-30 и этот вопрос "находится в повестке дня". В то же время, информация о том, что Тегеран должен получить Су-35 в обмен на дроны для РФ фигурировала почти сразу с момента появления слухов о запросе Кремля относительно БПЛА.



Теперь же эту информацию окончательно подтвердили уже в Иране, хотя и с указанием, что решение пока не принято до конца. Но на самом деле Тегеран уже давно присматривался к российским самолетам, в частности, в конце 2021 уже фигурировала информация о возможности закупки Ираном сразу 24 единиц Су-35, двух С-400 и военного спутника. Якобы речь шла о масштабном соглашении на 10 млрд долларов.



Но никаких официальных заявлений по этому поводу не было и частично воспринималась как очередная "страшилка" Кремля, который время от времени угрожал "накачать" Иран своим вооружением.



В то же время, вполне логичным вопросом является, как РФ сможет выполнить контракт на Су-35 для Ирана в подсанкционном режиме. Но дело в том, что, скорей всего, самолеты уже готовы полностью или частично. Ибо с максимальной долей вероятности речь идет о машинах, построенных для Египта.



В 2018 году Каир без особой публичности закупил 30 российских Су-35, общая стоимость контракта составила 2 млрд долларов. Реализация контракта началась, борта специфического египетского камуфляжа фиксировались спотерами в небе Комсомольска-на-Амуре, где находится производство самолетов "Су". А спутниковые снимки показывали большую концентрацию уже готовых машин на стоянке под открытым небом.



В августе 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по контракту первые 22 машины должны были быть поставлены уже к концу 2020 года, а еще восемь – в 2021 году. Но машины не передавались, в частности, из-за позиции США, которые предупредили Египет о возможных санкциях в случае, если истребители будут переданы.



То есть расчет Кремля максимально быстро изготовить все самолеты и передать их, пока США будут раскручивать механизм санкций – провалился. И значительное количество готовых Су-35 повисло "мертвым грузом".



Таким образом, Иран может достаточно быстро получить до 30 истребителей, которые действительно качественно усилят его воздушные силы, напоминающие нечто среднее между "зоопарком" и "скамейкой запасных", потому что в одном строю легко сочетаются советский МиГ-29, французский Mirage F-1, китайская копия МиГ-21, американские F-4 Phantom, F-5 и F-14. К тому же этот авиапарк страдает не только от устаревших машин, но и от нехватки комплектующих, что обуславливает достаточно низкую реальную боеготовность.

