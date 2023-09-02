



Барселона и Тель-Авив – снова побратимы

Новый мэр Барселоны, социалист Хауме Колбони, объявил 1 сентября, что отменит решение, принятое его предшественницей Адой Колау, и возобновит побратимские связи испанского города с Тель-Авивом. Колау, представляющая левую партию Catalunya en Comun и потерявшая свое место на муниципальных выборах в мае прошлого года, выступила с инициативой разорвать отношения с Тель-Авивом в начале 2023 года в знак протеста против политики израильского правительства.



Теперь нынешний мэр Колбони заявил, что побратимские отношения с Тель-Авивом будут восстановлены, хотя и заверил, что это не означает сближения с правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он подчеркнул, что "отношения Барселоны с израильским правительством не существуют, если не считать деклараций".



"То, о чем нас просят горожане, – это быть полезными, мы занимаемся городской дипломатией, мы хотим, чтобы Барселона снова стала открытым городом", – добавил он. “Барселона претендует на роль столицы Средиземноморья и должна разговаривать со всеми участниками, а Тель-Авив представляет прогрессивные ценности Израиля".



Лидер социалистов напомнил, что в израильском городе прошло "более тридцати демонстраций против политики правительства Нетаниягу”, имея в виду спорный проект судебной реформы. Но при этом “Барселона является одним из излюбленных мест отдыха израильских туристов”.



Более того, греческая бюджетная авиакомпания Bluebird Airways объявила о том, что в сентябре начнет выполнять прямые рейсы между двумя городами по цене всего 99 евро, чтобы воспользоваться этой тенденцией.

