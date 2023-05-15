



Баркат: я был атакован, это закончится политическим убийством





Министр экономики Нир Баркат выступил сегодня на заседании фракции Ликуда по поводу инцидента с применением насилия в отношении него со стороны демонстрантов в гостинице в Кфар-Блюм и заявил, что он подвергся нападению.



С другой стороны, протестующие утверждают, что на них напали сотрудники отеля. "Это не демонстранты, они силой выломали двери отеля, чтобы войти и физически добраться до меня", - сказал министр. "Друзские работники кухни в отеле не позволили им пройти ко мне - это вопрос времени, пока не появится какой-нибудь сумасшедший, и здесь произойдет политическое убийство".



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил ему: "Это ужасно и чудовищно. Подайте жалобу в полицию на этих людей, которые пытались причинить вам вред. Я намерен поднять этот вопрос на заседании кабинета министров и выяснить, сколько случаев насилия со стороны демонстрантов было зафиксировано с момента создания правительства".