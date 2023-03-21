



Баркат против Левина: Если БАГАЦ отменит реформы, мы выполним его вердикт



Министр экономики Нир Баркат прокомментировал законодательство о правовой революции, выступая на конференции в Хайфе.



Министр сказал, что "исправления в правовой системе - это необходимость реальности". Он ответил на слова министра юстиции Ярива Левина, заявившего, что "мы не примем отклонение нового проекта реформ БАГАЦем", и сказал, что "нет места для вмешательства БАГАЦа или отклонения законодательства Кнессета по этому вопросу, но если БАГАЦ отклонит законодательство - я буду уважать решение суда".



По его словам, "интересы Государства Израиль для меня превыше всего. Я не протяну руку хаосу, в котором граждане Израиля потеряют доверие к правительству и системе правосудия одновременно. Я верю, что мы найдем путь к широкому соглашению".

