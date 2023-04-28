



Баркат лично поблагодарил полицейского, защитившего его от демонстрантов

Министр экономики Нир Баркат лично поблагодарил полицейского, защитившего его накануне от разъяренных демонстрантов в Тель-Авиве.



Об этом он сообщил в Twitter.



"Я позвонил, чтобы поблагодарить Рияда, полицейского, который был ранен и вчера был доставлен в больницу после того, как он защитил меня от насилия со стороны двух бунтовщиков, нанесших ему ранение, и пожелать ему скорейшего выздоровления", - сказал Баркат.



По словам министра, нападение на офицера полиции представляет собой ни что иное, как нападение на демократию.



"Насилие подрывает основу демократии и может привести к разрушению страны и превращению нас в страну без закона и порядка. Каждый имеет право на демонстрацию, но никто не имеет права применять насилие", - добавил он.



Напомним, полиция арестовала двух антиправительственных демонстрантов после того, как министр экономики заявил, что на него напала группа протестующих возле ресторана в Тель-Авиве.