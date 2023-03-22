



Барак Равид: "умеренный" Эдельштейн - в сто раз опаснее безумного Смотрича

Израильский журналист Барак Равид прокомментировал законопроект об отмене размежевания на севере Западного берега.



Равид утверждает, что подготовленный "умеренным" Юлием Эдельштейном, в 100 раз хуже и опаснее, чем любые безумные речи или мессианские карты министра финансов Смотрича. Закон резко повысит вероятность трений между поселенцами и палестинцами в самом чувствительном и нестабильном районе Западного берега. Теракты и погромы в Хавара покажутся детской забавой.



“И когда же все это произошло? Через день после саммита по вопросам политической безопасности с участием США, Египта и Иордании, в ходе которого израильское правительство обязалось "воздерживаться" (!!) от мер, способных усилить эскалацию [напряженности]. Это также произошло на неделе, когда должен начаться месяц Рамадан. Любой, кто жил здесь в последние годы, знает, что это самый чувствительный период в году".



"Непосредственным следствием этого закона станет усиление присутствие войск ЦАХАЛа на севере Западного берега. Больше батальонов постоянной армии и резервистов (если они вообще явятся на службу) для защиты поселенцев в сердце палестинской территории вместо подготовки к войне с "Хизбаллой". Кто-нибудь потрудился спросить армию? - За три дня до голосования состоялось часовое обсуждение в Комитете по иностранным делам и обороне.



Влияние этого закона в несколько более долгосрочной перспективе будет заключаться в создании незаконных форпостов на севере Западного берега между Шхемом и Дженином (прекрасная территория, когда все сказано и сделано). Это означает больше трений и больше солдат ЦАХАЛа, больше террористических атак и больше крови, которая будет пролита. Затем последуют конфискации земель и строительство поселений, нарушение прав человека палестинцев и международное осуждение.



Если подобный законопроект, имеющий столько последствий для безопасности и политики, принимается как частный законопроект депутата (!!) без обсуждения в кабинете безопасности, это показывает, насколько Нетаниягу не контролирует правительство и насколько его руки не на руле. Но это уже никого не удивляет. Приятного отдыха в Лондоне”.