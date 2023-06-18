



Барак: “Мы должны быть внимательны к тем, кто поддерживает судебную реформу”

Бывший председатель Верховного суда Израиля Аарон Барак принял участие в конференции в Рейхмановском университете в Герцлии и сделал неожиданное замечание по поводу правительственного плана судебной реформы.



“Я думаю, что нам нужно быть внимательными к тем частям нации, которые поддерживают реформу”, — заявил Барак.



В частности, он отметил о готовности ограничить полномочия БАГАЦ по пересмотру правительственных решений на основании их разумности, “если это удовлетворит [Ярива] Левина”.



В то же время Барак также подверг критике намерения премьер-министра Нетаниягу обновить законодательство по реформе: “Сегодня люди — это защитная стена, отделяющая нас от диктатуры”.



Во время воскресного заседания кабинета министров премьер-министр Нетаниягу заявил: “На прошлой неделе было доказано, что так называемые переговоры на самом деле были пустой тратой времени”.

