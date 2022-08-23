



Бар-Лев просил у террористов разрешения на визит Бен-Гвира

Недавно министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев и спикер Кнессета Мики Леви утвердили уникальное руководство, регулирующее посещение членами Кнессета заключенных террористов. Согласно руководству, депутат должен подать запрос, который рассмотрит специальная группа.



Этой возможностью решил воспользоваться Итамар Бен-Гвир, чтобы отправиться к террористам, убившим членов семьи Фогель. Однако, Бен-Гвир получил отказ, сообщает портал "Аруц Шева".



Как утверждается, Бен-Гвир был удивлен обнаружив, что Бар-Лев действительно просил у двух убийц разрешения на визит.



В ответе канцелярии министра было сказано: "Заключенные, которых вы хотели посетить, - Амджад Авад и Хаким Авад - не заинтересованы в вашем визите и отказываются встречаться с вами".



Бен-Гвир возмутился: "Политика министра внутренней безопасности - провальная. Сначала вы сидите с террористами и строите доверительные отношения, а затем начинаете запрашивать разрешение у убийц целой семьи. Мы создадим стабильное правое правительство, положим конец такому гнусному поведению и вернем контроль над тюрьмами Государству Израиль. Суверен - это мы, а не терроризм".



Итамар Бен-Гвир планировал посетить террористов, чтобы проверить условия их содержания.



Когда планировался визит, он заявил: "Над нами издеваются. Мы превратили наши тюрьмы в гостиницы "все включено", а убийцам, которые должны были сесть на электрический стул, даются улучшенные условия. Я намерен воспользоваться злополучным руководством, составленным министром Бар-Левом и Мики Леви, и отправиться в тюрьмы, чтобы противостоять подонкам, а также узнать об условиях их содержания в тюрьме".