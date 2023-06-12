



Бар-Лев справлялся с преступностью лучше, чем Бен-Гвир, - опрос

Согласно данным нового опроса, проведенного по заказу 13 канала профессором Камилем Фуксом, большинство респондентов, 34%, считают, что с преступностью в арабском обществе лучше справлялся Омер Бар-Лев, нежели Бен-Гвир (21%). Тогда ка 45% опрошенных ответили, что не знают.



Среди респондентов 8% проголосовавших за нынешнее правительство сказали, что Бар-Лев справился с этой задачей лучше, чем Бен-Гвир.



Респондентов также спросили, кто в первую очередь несет ответственность за рост насилия в арабском обществе: 46% обвиняют лидеров арабской общины, 6% обвиняют полицию, 11% считают, что виноват Бен-Гвир; 27% – считают, что в этом виновато правительство.



Еще 10% ответили, что не знают.





В ходе опроса было опрошено 700 человек - 600 представителей еврейского общества и 100 представителей арабского общества. Погрешность составляет 3,7%.



