



Бар-Лев попрощался с полицией: "Мы многого добились"

Уходящий министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев попрощался с израильской полицией на небольшом мероприятии, которое состоялось в четверг в присутствии командования полиции, включая начальника полиции Коби Шабтая.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В церемонии также приняли участие заместитель министра внутренней безопасности Йоав Сегалович, генеральный директор министерства Томер Лотан, которые, как и Бар-Лев, должны покинуть свои посты после формирования нового правительства.



"За последние полтора года внутренняя безопасность Израиля стала важнейшим аспектом национальной безопасности Израиля. Мы многого добились, факты говорят сами за себя. Я горжусь тем, что имел честь служить вашим министром", - сказал Бар-Лев полицейским.



Как ожидается, лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир заменит Бар-Лева на посту министра внутренней безопасности Израиля.