



Бар-Лев: полиция не потерпит нарушение порядка и закона

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел оценку ситуации в Западной Галилее после убийства и беспорядков, произошедших в Джадейда-Махер.

Об этом сообщает Маарив

"Со вчерашнего дня израильская полиция работает, чтобы найти виновных в убийстве и поддерживать порядок в деревне после вспыхнувших там беспорядков, а также установить местонахождение тех, кто совершил убийство в Нагарии. накануне Йом-Кипур. Это кровавый конфликт между семьями, который требует участия не только полиции и правоохранительной системы, но и лидеров мнений из арабского сектора", - сказал он.

По словам министра, полиция действует в районе деревне с большой решимостью, осмотрительностью и риском для своей жизни, чтобы обеспечить сохранение мира.

"В этом вопросе у них есть моя полная поддержка. Мы не будем терпеть беспорядки и нарушения закона и порядка", - резюмировал он.