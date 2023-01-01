



Бар-Лев передал полномочия Бен-Гвиру

В воскресенье, 1 января, Омер Бар-Лев на официальной церемонии передал полномочия министра внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру.



"Держать твердый стержень, быть скалой перед лицом встречных ветров, отстаивать свое профессиональное мнение — это ваш долг", — наставлял Бар-Лев преемника.



По его словам, в правоохранительных органах работают самые разные израильтяне.



"Евреи, мусульмане, христиане, друзы и черкесы служат вместе, все израильтяне, все работают для одной цели — внутренней безопасности граждан государства. Нет превосходства одной веры или пола над другим; все партнеры, все равны", - добавил он.



В ответ Бен-Гвир поклялся занять жесткую позицию против палестинского террора.



"Всем, кто хочет причинить вред, должно быть ясно, что столкнутся с нашими службами безопасности, которые являются сильными, целенаправленными и способными защитить себя. Им должно быть ясно, что сотрудники силовых структур, которые защищают свою жизнь, получат полную поддержку", — отметил он.



По словам Бен-Гвира, любой террорист, который пытается причинить вред израильтянам, потеряет свою жизнь.



"Я окажу вам полную поддержку в этой войне", — добавил он.

