



"Банановая республика": акция протеста под домом Эстер Хайют

В четверг, 17 августа, возле дома председателя БАГАЦа Эстер Хайют в Тель-Авиве сторонники правовой реформы проведут демонстрацию.



Акции протеста под названием "Банановая республика" запланированы на 19:30 и в других местах по всей стране.



Демонстрации организовала неправительственная организация Im Tirzu, которая объявила, что митинги будут проводиться на еженедельной основе.



"Поведение БАГАЦа и председателя Высшего Суда Справедливости в частности в последние годы ослабили израильскую демократию до такой степени, что они практически превратили ее в банановую республику", — отметил директор НПО Матан Пелег.



По его словам, в Израиле установился элитарный режим, "управляемый судьями, генералами и капиталистами".



"Судьи не имеют права влиять на законодательство. Это решение должно приниматься исключительно в парламенте", - добавил он.



Стоит отметить, что несколько дней назад под домом Хайют проходила аналогичная демонстрация. Протестующие принесли на акцию протеста коробки с бананами.