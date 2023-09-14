



Балад: расист Лапид хочет мобилизовать арабов на поддержку левых

Представители партии Балад, не преодолевшей избирательный барьер на последних выборах в Кнессет, отказались участвовать во встрече в Умм-эль-Фахме, которую лидер оппозиции Яир Лапид проводил с главами местных органов власти арабского сектора. Встреча была посвящена проблеме преступности и насилия в арабском обществе.



В беседе с израильским арабским новостным сайтом "Аль-Джермак" секретарь Балад Адхам Джабарин заявил, что "этот визит не имеет смысла и необходимости и ничего не добавит к вопросу борьбы с насилием и преступностью".



Джабарин утверждает, что "Лапид хочет использовать этот визит для мобилизации израильских арабов на демонстрации в поддержку израильских левых в Тель-Авиве".



"Лапид был премьер-министром, и преступность во время его правления значительно выросла и проникла в палестинское общество", - добавил он.



"Во время правления Лапида уровень убийств был высок, а при нынешнем правительстве он увеличился, достигнув сегодня более 170 смертей. Разница между нынешним и предыдущим правительством только в количестве, но и Лапид, и Бен-Гвир - расисты, и они стремятся реализовать свои интересы за счет нашего сектора", - заявил Джабарин.

