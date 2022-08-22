



Балад: фокус на Нетаниягу - ошибка



Лидер националистической арабской партии Балад Абу Шахада дал интервью газете Маарив.



Шахада говорил о “глубоком кризисе палестинского общества внутри Израиля”.



Господин Шахада обеспокоен опросами общественного мнения, по результатам которых Объединенный Арабский Список, в состав которого входит Балад, может рассчитывать на шесть мандатов в ходе ноябрьских выборов.



Шахада подчеркнул: "Мы достигли той ситуации, когда дискуссия между нами и сионистскими левыми и сионистскими правыми сосредоточена на бюджетах и на финансах, а не на колониальном проекте. Все внимание сосредоточено на Нетаниягу, и это - ошибка. Отсутствие Нетаниягу не положит конец оккупации и дискриминации”.