



Байден и Ляйен: США и ЕС будут вместе поддерживать Украину сколько нужно

Президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении по итогам встречи подтвердили единство и солидарность с Украиной в ее борьбе против российской агрессии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.



Войне России против Украины посвящен отдельный раздел документа под названием "Выступая вместе для завершения российской войны против Украины".



"Соединенные Штаты и Европейский Союз работают, чтобы Украина имела необходимое вооружение, экономическую и гуманитарную помощь, так долго, как это будет необходимо. Мы работаем вместе для поставки Вооруженным силам Украины военного оборудования и предоставления им необходимого обучения для защиты от российской агрессии ", – говорится в заявлении.



Стороны напомнили, что США и ЕС вместе обеспечивают условия, при которых помощь Украине оказывается на широкой основе, и оказывают давление на РФ с помощью санкций, одновременно сокращая зависимость Европы от российских энергоносителей.

