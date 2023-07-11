



Байден заявил, что формулировка по интеграции Украины в НАТО уже готова

Страны-члены НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Североатлантический Альянс. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время совместного выступления с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



"Это очень важный, критический момент для Украины и вопроса НАТО, к которому вы продолжаете стремиться. Никто не знает ситуацию, с которой вы столкнулись, лучше, чем вы. Это также важный момент для Финляндии и Швеции, их вступление в НАТО последовательно. Ваше лидерство (Байден обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, - ред.) действительно имеет значение. Мы согласовали формулировки, которые вы предложили, которые имеют отношение к присоединению Украины к НАТО", - заявил президент США.



Как отметил Байден, российский диктатор Владимир Путин пытается сломить Североатлантический Альянс, однако ему не удастся этого сделать.



По его словам, процесс вступления Украины в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным. Столтенберг объяснил, что двухэтапный процесс означает ПДЧ, который союзники согласились отменить для Украины.



Одноэтапный процесс вступления подразумевает подписание протокола о членстве и его ратификация всеми членами Альянса. В то же время Столтенберг заявил, что у Альянса многолетняя программа перехода Украины на стандарты НАТО.



В то же время Столтенберг в Вильнюсе уклонился от вопроса, возможно ли в коммюнике саммита приглашение Украине присоединиться к НАТО. Он ответил, что сейчас идет завершающая работа по итоговому заявлению. Генсек сказал, что в коммюнике "будет сильное сообщение для Украины".